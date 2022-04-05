Ни сдать, ни снять – Личное мнение

Многие издания вчера вечером сообщили, что сервис бронирования квартир Airbnb приостановил свою деятельность в России и для россиян.



Фото: Соцсети

«Пользователи Airbnb из России и Белоруссии больше не могут оформить бронирование жилья “где бы то ни было”, сообщает сервис. С 4 апреля и позже отменены бронирования и в самих странах», — РИА Новости.

Где бы то ни было, да. Ни сдать, ни снять.

Удивительное дело — современный мир. Можно ничего не иметь, ничего по сути не создавать, а написав приложение, зарабатывать десятки и сотни миллионов, выступая площадкой-посредником.

У одних людей — жильё. У других — желание снять квартиру, чтобы сэкономить и/или получить иной уровень сервиса, чем в отеле.

Тот же Airbnb был реально хорошей площадкой. Объясняли хозяевам квартир, как им стать радушными супер-хозяевами. Рассказывали и гостям, как быть миленькими.

Вот только… Вот только знаете, сверстать на коленке подобное приложение — дело пары недель. Ну а потом прорекламировать это приложение — тоже недорого.

Интересно, как быстро люди найдут замену Airbnb? Не менее интересно, как быстро умные ребята, умеющие писать приложения, создадут аналог для местного рынка?

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