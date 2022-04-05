 

Partarium представил новый функционал для поиска дефицитных запчастей

05.04.2022, 15:35, Разное
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Как отметили разработчики агрегатора, в данный момент сервис работает со всеми крупными поставщиками запчастей, включая Partsdirect. Акцент делается преимущественно на автомобилях иностранных брендов – от “народных” KIA и Chery до моделей премиум-сегмента Mercedes, Jaguar, Lexus.

Цель инициативы – предоставить простым водителям удобные инструменты для поиска автомобильных запчастей в условиях возможного дефицита, причем у прямых поставщиков и в магазинах с самыми низкими ценами на момент поиска.

Как работает новый поиск

В базе сервиса представлены десятки поставщиков автомобильных запчастей и расходных материалов, которые ежедневно актуализируют каталог продукции и ценники.

Пользователь вводит название детали, марку автомобиля или VIN-номер, а агрегатор выдает релевантную информацию – список магазинов, у которых соответствующие товары есть сейчас в наличии.

Создатели сервиса отдельно подчеркивают, что наличие запчастей на складе поставщика является одним из приоритетных критериев оценки. Поэтому на первых местах в поисковой выдаче будут именно те магазины, у которых интересующая пользователя деталь будет доступна для оперативной доставки или самовывоза.

Дополнительные критерии выбора

Если нужный автомобилисту товар представлен сразу у нескольких поставщиков, сервис предоставит параметры для объективного сравнения магазинов, включая актуальную стоимость и рейтинг магазинов согласно внутренней системе оценки.

На первых позициях поисковых результатов будут те поставщики, которые заслужили доверие водителей, которые работают с фактическим ассортиментов, а не «под заказ».

При желании водитель может узнать, в каком магазине в данный момент проходят распродажи и акции.

Если по какой-то причине нужных запчастей для конкретной модели авто не будет в наличии ни у кого, сервис предложит адекватные аналоги от поставщиков так называемых “реплик” или тех, кто привозит детали по предварительной заявке. Это автоматически упростит поиск запчастей и расходников в условиях товарного дефицита.

Воспользоваться поисковым сервисом и подобрать запчасти для своего автомобиля вы можете на сайте https://www.partarium.ru/.



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