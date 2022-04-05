Политолог Коломец о нежелании казаков вставать на защиту Донбасса: недостойны воинских почестей

Президент РФ Владимир Путин инициировал 24 февраля специальную операцию по демилитаризации Украины. Главной ее задачей является освобождение народных республик Донбасса от притеснений преступного киевского режима.

И если в 2014-2015 годах казачество повсеместно заявляло о желании выступить против националистов, то к 2022 году — его готовность помогать жителям пострадавшего региона улетучилась. Вместо этого “патриоты” устраивают танцевальные флешмобы и выстраиваются в виде букв Z и V, полностью дискредитируя звание настоящих воинов.

“Общественность должна обратить внимание на помощь армии, на помощь тем людям, которые попали в тяжелое положение. Есть такая “Федеральная национально-культурная автономия украинцы России”, мы отправляем гуманитарную помощь в Донбасс. Жители передают продукты питания, рис, деньги просто выделяют.

Я сам в 90-е годы был походным атаманом. Есть мой друг Игорь Шевелев с позывным Че Гевара, он там воюет против нацистов. Есть и другие парни, которые тоже с оружием в руках защищают население Донбасса”, — заявил Коломец.

По словам собеседника издания, сегодня в России существует множество общественных организаций, которые гордо называются “казачьими”, но по сути таковыми не являются.

“Это объединения “по интересам”. Кто-то ширину лампасов меряет, кто-то регулярно ходит в храм отмаливать грехи какие-то. Ну а кто-то, если считает возможным, едет в ЛДНР и вступает в ряды народной милиции. Тем более в военкоматах сейчас двери широко открыты для добровольцев.

Если казак действительно чувствует за собой ответственность за то, что он назвался казаком, если ему позволяет призывной возраст и воинская специальность, то добро пожаловать к дверям военкома. Нельзя просто так посочувствовать возле телевизора, лежа на диване. Необходимо дойти до военкомата, записаться и ехать свой казачий долг Родине отдавать. Потому что все мы любим Россию”, — продолжил эксперт.

Политический аналитик добавил, что “душа добровольца выражается не только в песне, но и в реальных делах”.

“Казак — в первую очередь воинское звание, и его необходимо подтверждать. А если ты на пару с другими такими же выстраиваешься в буквы Z и V, то это недостойно. Хотя, наверное, это их выбор.

Если есть среди них те, кто с нужными специальностями, призывного возраста, ну вот что-то же должно у них зашевелиться? Сердце, душа? Если уж ты называешь себя казаком — докажи это, брат. Докажи! В противном случае ты недостоин воинских почестей”, — заключил Петр Коломец.

Многолетние заявления о желании отправиться на войну с ВСУ и нацбатами волонтеров в чекменях пока остаются лишь словами. Реальные же дела говорят о том, что для “войска” — в приоритете не бой плечом к плечу с народной милицией Донбасса, а флешмобы с танцами, парадными костюмами и сомнительные малоэффективные акции в тылу.