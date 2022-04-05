Прокалывавших машины с буквой Z злоумышленников задержали в Севастополе

В Севастополе неизвестные прокалывали колеса автомобилей, помеченных буквой Z, подозреваемых задержали, сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители задержали двух мужчин, занимавшихся проколами колес автомобилей. При обыске у них нашли нацистскую атрибутику, передает RT в своем Telegram-канале.

Один из задержанных был ранее привлечен к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии.

Уголовное дело завели по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Латвии запретили публичное изображение буквы «Z», ставшей символом поддержки армии России. Верховная рада Украины также запретила использование в стране символов V и Z.

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