Госдума одобрила в первом чтении закон о гражданстве России
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Госдума на заседании единогласно одобрила в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря 2021 года.
Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц, передает ТАСС.
Речь идет о соотечественниках – гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Еще одним основанием станет предоставление поддельных документов при вступлении в гражданство.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал, что ведется проработка введения специального льготного режима въезда в Россию для людей, которые говорят по-русски и имеют русские корни.
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