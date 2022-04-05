 

Госдума одобрила в первом чтении закон о гражданстве России

05.04.2022, 15:27, Новости дня
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Госдума на заседании единогласно одобрила в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря 2021 года.

Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц, передает ТАСС.

Речь идет о соотечественниках – гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Еще одним основанием станет предоставление поддельных документов при вступлении в гражданство.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал, что ведется проработка введения специального льготного режима въезда в Россию для людей, которые говорят по-русски и имеют русские корни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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