 

Столтенберг заявил о необходимости успеть перевооружить войска Украины

05.04.2022, 15:27, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.

Отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. Сами страны альянса выразили готовность оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения, передает ТАСС.

«Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оружия», – отметил Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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