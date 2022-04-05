Столтенберг заявил о необходимости успеть перевооружить войска Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.

Отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. Сами страны альянса выразили готовность оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения, передает ТАСС.

«Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оружия», – отметил Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности

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