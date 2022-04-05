 

Мнение: Европейский выбор

05.04.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера появилось видео намеренного убийства пленных российских военных, причем связанные за спиной руки у одного из них не оставляют сомнений, что это были именно пленные. У военных было перерезаны горло, живых добивали выстрелами в упор.

Озверение очень быстро охватывает людей на войне, даже если запретить называть это войной. И вопросы здесь не только к непосредственным исполнителям этих зверств, но и к командованию, которое обязано контролировать подчиненных.

Я думаю, что Киев в подобных ситуациях должен не только говорить о своем европейском выборе, но и действовать в соответствие с ним. А именно — украинская контрразведка просто обязана гласно и публично арестовывать людей, совершающих военные преступления, а также их командиров. И в максимально короткие сроки суды должны выносить по таким делам приговоры. В противном случае Киев выглядит ничуть не лучше тех, кого он обвиняет на противоположной стороне в совершении аналогичных преступлений.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Повар посольства США в Москве рассказала, что ее высылают из страны

29.06 / От розового до блонда. Какие цвета актуальны для окрашивания волос летом

08.12 / Китай разорвал побратимские связи с Владивостоком из-за памятника Солженицыну

25.11 / Мнение: Бутафория проверок QR-кодов…

30.06 / МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

01.02 / Появились «тихари»

15.12 / Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото, но сейчас узнал что он стоит в разы дороже любого золота

01.07 / “Русский” Нью-Йорк в поддержку полиции

04.09 / Виртуальные номера для ВКонтакте

26.01 / «Не брат ты мне»: Лилли Вачовски раскритиковала новую «Матрицу» и её режиссёра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика