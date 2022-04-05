Мнение: Европейский выбор

Вчера появилось видео намеренного убийства пленных российских военных, причем связанные за спиной руки у одного из них не оставляют сомнений, что это были именно пленные. У военных было перерезаны горло, живых добивали выстрелами в упор.

Озверение очень быстро охватывает людей на войне, даже если запретить называть это войной. И вопросы здесь не только к непосредственным исполнителям этих зверств, но и к командованию, которое обязано контролировать подчиненных.

Я думаю, что Киев в подобных ситуациях должен не только говорить о своем европейском выборе, но и действовать в соответствие с ним. А именно — украинская контрразведка просто обязана гласно и публично арестовывать людей, совершающих военные преступления, а также их командиров. И в максимально короткие сроки суды должны выносить по таким делам приговоры. В противном случае Киев выглядит ничуть не лучше тех, кого он обвиняет на противоположной стороне в совершении аналогичных преступлений.

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