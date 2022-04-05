Мнение: Импортозамещение автокомпонентов, самолёты за рубли и 100 миллионов пользователей ВК

1. Всепропальщики ждут не исчезновения западных авто с российского рынка, но и полной остановки российского автопрома, который якобы полностью зависит от поставок западных автокомпонентов. Разумеется, в реальной жизни всё гораздо надёжнее. Даже если качество компоновки временно снизится, производство всё равно будет продолжено:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/ladaosobaya/

Волжский автозавод назвал срок появления машин Lada, в которых будет минимум иностранных деталей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу завода.

Выпуск специальных версий автомобиля планируют наладить с июня 2022 года. Уточняется, что параллельно с разработкой таких машин российский автопроизводитель ведет работу по поиску альтернатив ключевым зарубежным комплектующим «для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций».

Как сообщалось ранее, разрыв технологической связи с Renault и дефицит компонентов приведут к масштабным проблемам у российского «АвтоВАЗа» и заставят максимально упростить выпускаемые модели. Эксперты предсказывали, что АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили без ABS и других «сервисных» опций, за исключением кондиционера.

И в самом деле, автомобиль — это изобретение 19-го века. Ну понятно же, что в любой современной модели можно или заглушить всё лишнее пластиковыми заглушками, или заменить на что-нибудь такое, что выпускается в России. Была история, с французом, кажется, у которого в пустыне сломался автомобиль. Погибать французу не хотелось, поэтому он прямо в пустыне разобрал своё авто и сделал из него импровизированный мотоцикл. На этом мотоцикле спокойно доехал до ближайшего города.

Изменить конструкцию автомобиля таким образом, чтобы убрать из неё санкционные детали — задача довольно простая. Если уж гаражных автомастерских в девяностые чинили любые мерседесы, устанавливая в них детали от волги, полноценные конструкторские бюро тем более могут подогнать конструкцию под изменившиеся поставки.

2. Ещё одна важная сфера международных расчётов переводится на рубли:

https://lenta.ru/news/2022/04/01/roub_saml/

Российским компаниям разрешается заплатить за покупку или лизинг самолетов иностранцам из «недружественных стран» в рублях на счета в российских банках, следует из указа президента страны Владимира Путина.

Текст указа «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе идет речь об обязательствах перед иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», «по уплате арендных, лизинговых и иных платежей» в рамках договоров, касающихся воздушных судов и авиадвигателей.

Согласно указу, обязательства будут считаться выполненными в том случае, если они исполнены перед их основными хозяйственными обществами — резидентами путем перевода должником на счет основного хозяйственного общества — резидента в российском банке средств в рублях. Сумма должна быть эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу российского Центробанка на день исполнения обязательств.

3. Очередной рекорд соцсети ВК – месячная аудитория впервые достигла 100 миллионов человек:

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/04/04/17520625.shtml

В марте прошлого года аудитория ВК составляла 73 миллиона, рост с тех пор составил почти полтора раза. И это, безусловно, ещё не предел.

Во-первых, территории, на которых запрещены Фейсбук и Инстаграм, будут расширяться. Во-вторых, ещё не все американские морпехи успели перейти во ВКонтакте. Стоит ещё раз сказать спасибо западным санкциям за помощь в суверенизации российского интернета, однако расслабляться не следует.