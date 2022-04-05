 

Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли рассказала о первой роли за три года

05.04.2022, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Мерьем Узерли рассказала о новом сериале со своим участием – это будет первая ее роль за три года. В новом интервью телеканалу ET 38-летняя актриса рассказала, что ей предложили главную роль в одном проекте – это будет мини-сериал из 10 эпизодов. Названия сериала она пока раскрывать не стала, однако намекнула, что съемочный процесс начнется совсем скоро.

У меня в работе есть 10-серийный проект для цифровой платформы. Это будет отличная работа и отличный персонаж. Мы начнем снимать в сентябре. Так что, думаю, сериал покажут в следующем году, – призналась Мерьем.

В последний раз 38-летняя актриса появилась на экране в фильме “Улей” (Kovan), который вышел в 2019 году на Netflix. Сериал стал лидером недели по просмотрам, но отзывы критиков оказались не самыми лучшими. Хотя работу Мерьем отметили на Международном кинофестивале “Челси” в Нью-Йорке. Актриса получила приз в номинации “Лучшая актриса” за главную роль в картине. Тем не менее, любимой ее ролью для многих остается Хюррем-султан в сериале “Великолепный век”.

Мерьем Узерли в фильме “Улей”Мерьем Узерли в сериале “Великолепный век”

О роли в фильме “Улей”, режиссере и съемочном процессе Узерли рассказывала HELLO.RU в апреле прошлого года, когда приехала представлять фильм московской аудитории:

Прежде всего, после того как я прочитала сценарий, я подумала, что никогда не играла ничего подобного, потому что героиня очень спокойная и меланхоличная. Она выражает свои эмоции более деликатно и скрытно, нежели я. Помимо этого, я считаю, что в фильме великолепная идея, которая идеально вписывается в наше время. Сейчас люди используют природу больше как ресурс. Мы только забираем, но ничего не даем взамен. Идея в том, чтобы показать человека, который потерял связь с природой, не только внешней, но и внутренней. В конечном счете, моя героиня, Айша, снова находит себя в симбиозе с окружающим миром. Мне кажется, это красивое послание миру, учитывая все происходящее. Мы снимали в 2018 году и не могли и думать о пандемии и коронавирусе.

А в прошлом месяце турецко-немецкая актриса стала одной из героинь весеннего номера журнала HELLO!. Ее большое интервью читайте здесь, а эксклюзивный бэкстейдж со съемок мы опубликовали тут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Сын Александра Лукашенко рассказал, какую музыку сыграл бы на фортепиано для девушки

21.08 / Мнение: Путин знает, что любого могут отравить?

22.06 / Встретились, полюбили, прожили всю жизнь. Почему Твардовский не писал о любви и не повысил в звании рядового Теркина

07.12 / Россиянам придется платить «налог на роскошь» за китайский Haval H9

25.06 / Павел Трубинер о персонаже в новом сериале “Посторонняя”: Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов

07.09 / Ученые: Воспаление щитовидной железы может вызвать тревожные расстройства

13.08 / Мнение: Крах

03.08 / Моргенштерн показал, сколько стоит его получасовое выступление под фонограмму

22.03 / Королева Летиция, Екатерина Шульман и другие не закрашивают седину: почему это модно

24.10 / Сексолог рассказал о возникновении фобий у людей, перенесших половые инфекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика