Личное: “Очень большой хвост”

Очень важная тема для нас, особенно сейчас, – невротическая вина.

Невротическая вина – это вина за все, что ты не совершал, за все, за что не можешь нести ответственность.

Сложность заключается в том, что нередко невротическая вина включает в себя и реальную, то есть то, за что ты несешь ответственность. Поэтому простым “пофиг” от этого не избавиться и, более того, опасно так избавляться.

Еще одна сложность заключается в том, что невротическая вина действует не только саморазрушительно, но и разрушительно, то есть невротик не только себя травит виной, но и направляет выросшую от страданий агрессию на других в целях самозащиты, причем радиус таких разрушений может расти по мере роста его страданий.

Вот почему невротическую вину нельзя путать ни с нормальной виной, ни с отсутствием вины.

Это то, от чего очень важно избавиться, отделив ту часть, за которую вы реально отвечаете и компенсировав.

Давайте посмотрим письмо для примера.

kazakh_77

Эволюция, здравствуйте.

Пожалуйста помогите, был бы благодарен вам за ответ.

Ситуация такова что я заразился через поцелуй в ночном клубе от некой девушки орофарингеальной инфекцией (neisseria).

(Это семейство гонококковых, но многие виды таких бактерий условно патогенны, то есть в норме присутствуют во флоре и вызывают заболевание только при снижении иммунитета, поэтому не совсем понятно, о чем идет речь в случае автора)

Долго не понимал что со мной происходит, симптомы беспокоили в течении 3-х месяцев в виде ринита и осиплости голоса. Вылечился, но до момента лечения отдыхал с коллегами на природе, где заразил подругу через её вейп покурив её. На след день она резко заболела, но на ее непроходящие симптомы я обратил на это внимание только через 3 месяца, и убедился когда заболело ещё 4 человека и которые страдают от этого, ко всему прочему заразив своих пар. Все они думают что проблема в ОРЗ или ещё в чем либо не зная истины.

(Истины не знал и автор. Он и сам понял, что с ним происходит не сразу, и мог бы вообще никогда не понять. Инфекция не специфическая, то есть лечится антибиотиками как и другие)

Я очень расшатан, не знаю как им признаться, боюсь что подвергнусь остракизму, ко всему этому ещё мучает глубокое чувство вины которое гложит каждый день. Понимаю что это огромный косяк который будет преследовать всю жизнь.

(Давайте попробуем увидеть общую схему, каким образом воспринимает свой косяк невротик. Невротик предполагает, что он стал источником коллективной беды. Доказательств этому нет, но невротик считает себя однозначным виновником, причем так, как будто это его намеренное и осознанное преступление. На самом же деле он: 1)или совсем ни при чем, 2)или случайный виновник, а по сути – сам жертва такого же случайного заражения. То есть ни о каком “огромном косяке” речь не идет)

Не знаю как в этом признаться им, собрать их всех и сказать как есть, или каждому индивидуально. Сам являюсь мед. студентом. Совесть говорит что надо признаться невзирая на последствия и даже если все люди отвернутся и пойдут сплетни, главное чтобы они были здоровы.

(Обратите внимание, уже узнав о своей болезни, но продолжая трусливо молчать, автор становится реальным виновником. Он не виноват в том, что заразился и заразил других, не зная о болезни, но он с каждым днем становится виноват в том, что скрывает от них известный ему факт, который мог бы помочь им вылечиться быстрей. Вот это схема как из псевдо-виновного невротик становится виновным. И обратите внимание, что именно от преувеличения псевдо-вины невротик часто становится злодеем. Как это происходит, объясните? Приведете другие примеры? Не на тему болезни)

В голове всплывают всегда последствия того что не расскажу им и как они будут страдать, с другой стороны последствия если скажу им, и меня сразу бросает в жар. Боюсь что они устроют скандал, уверен что после этого они перестанут общаться, полностью оборвут связи со мной.

(Вот здесь понятно, как важно увидеть свои границы и отделить реальную ответственность. Ничего лишнего говорить не нужно. Автору стоит сказать друзьям, что у него нашли лор-инфекцию, и что, возможно, эта же инфекция есть у других, давно циркулирует в их компании, и всем, у кого есть симптомы ринита и фарингита, стоит сдать анализ. Никаких своих догадок об источнике сообщать не надо! Автор не может точно знать, кто кого заразил, кто первым принес эту инфекцию в тусовку, тем более это не важно, лечение от этого не зависит. Расследование, с кого именно все началось, не в его границах. В границах его сообщить, что инфекция имеет место быть и посоветовать всем провериться. Далее ответственность уже на других, пойдут они проверяться или нет. А автору важно соблюдать гигиену, использовать чистые стаканы и мундштуки, чтобы не заразиться от больных повторно. Тем более это хорошая привычка и снижает риски других инфекций)

Я понимаю что это очень большой косяк и очень большой хвост. Вся жизнь будто отравлена, что совершил непростительный проступок, мучает что запустил цепочку, где могли косвенно пострадать их родичи. Забить не могу, точнее нельзя, будто закрыв глаза предаю в себе что-то. Не хочу терять связь с этими людьми, хочу все это компенсировать, включая все любые убытки.

(Проблема решается быстро, если сформулировать ее правильно и всех предупредить. Однако, в фантазии автора разыгрываются драмы и люди гибнут по его зловещему умыслу. Так автор рискует совсем расшатать себя из-за невротического чувства вины)