 

В Битцевском парке появятся маршруты для конных прогулок

05.04.2022, 14:10, Разное
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В парке “Битцевский лес” появится маршрут для конных прогулок. Он будет связан с конноспортивным комплексом “Битца”, который существует в Чертаново уже 40 лет. Чтобы любители верховой езды не мешали другим отдыхающим, маршрут пойдет отдельно от пеших тропок.

В конном клубе “Битца”, который прилегает прямо к парку, готовят специалистов в сфере разных видов конного спорта. Раньше верховая езда для желающих осуществлялась вдоль общих тропинок Битцевского парка, однако теперь встал вопрос удобства. Поэтому и решено было сделать новый маршрут. Дорога будет замкнутой, так что любители верховой езды смогут вернуться по тропинке к месту отправки.

Сейчас в парке есть тропы с открытым грунтом, и весной их размывает, превращая в грязную жижу. Отмечается, что при создании новых маршрутов все деревья в Битцевском парке будут сохранены.

Протяженность маршрута составит более двух километров. В качестве финишного покрытия будут использовать песок. Это позволит лошадям не выбивать копытами корни деревьев из верхнего слоя земли. Освещения по маршруту не предусмотрено, чтобы не портить первозданные условия для флоры и фауны парка.



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