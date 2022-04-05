В сети появились редкие фото со свадьбы дочери первого мужа принцессы Монако Каролины

2 апреля в Пласенсии собрались звездные гости и знать со всей Европы, чтобы отпраздновать бракосочетание Изабель Жюно и потомственного испанского аристократа, 4-го маркиза Кубы Альваро Фалько (второй титул он получил после смерти отца в 2020 году). Изабель же – средняя дочь датской модели Нины Вендельбо-Ларсен и французского венчурного капиталиста и инвестора Филиппа Жюно, который в конце 70-х был женат на принцессе Монако Каролине, старшей дочери Грейс Келли и принца Ренье III.

Подготовка к свадьбе проходила в режиме строжайшей секретности, а с самой церемонии и последующего банкета в сеть просочилось лишь несколько фотографий, сделанных гостями. Поздравить молодоженов приехали избранные представители испанской элиты и европейских аристократических семей, а местные СМИ назвали происходящее “самой ожидаемой свадьбой года”. Эксклюзивные фотографии и интервью супругов появились лишь в новом выпуске испанского журнала HOLA!.

Обложка испанского HOLA! от 2 апреля 2022 года

Также в сети появились детали масштабного праздника: церемония состоялась во дворце Мирабель, построенном в XVI веке и ныне принадлежащем семье жениха. Как пишет журнал HOLA!, свадьба была “очень эмоциональной”, и 81-летний отец невесты Филипп Жюно “не смог сдержать чувств”, когда отвел дочь под венец. Кстати, для венчания невеста выбрала белое платье бренда Pronovias с длинным шлейфом и фатой (образ дополняла бриллиантовая тиара), а к банкету переоделась в белый кружевной комплект из кроп-топа и юбки-колокольчик и распела волосы из высокой прически в простой хвост.

Папарацци удалось заснять некоторых гостей, которые подъезжали к месту действия на дорогих автомобилях. Среди них оказались близкая подруга жениха и невесты и наследница модной империи Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti и другие) Марта Ортега с мужем Карлосом Торреттой. Всего было около 250 гостей, что, в целом, немного для свадеб подобного уровня. Всех их угощали диким средиземноморским морским окунем, запеченным поросенком – всего было 20 смен блюд. На десерт же был не многоярусный свадебный торт, а лимонный пирог с шоколадом и фундуком.

О молодоженах известно немного. Изабель Жюно, как и ее мать, строит карьеру в модельном бизнесе и параллельно работает диетологом, в частности, ведет тренинги по здоровому питанию. Она родилась в Нью-Йорке, получила образование сначала в элитной швейцарской школе-интернате Le Rosey, а после – во французском лицее в Мадриде и Университете Вирджинии. Изабель свободно говорит на английском, французском, датском и испанском языках.

Альваро Фалько, несмотря на свои титулы, не ограничивается жизнью на наследство семьи. Молодой человек работает директором по продажам в компании по цифровому маркетингу и иногда дает диджей-сеты. До свадьбы они встречались четыре года, а предложение маркиз сделал в апреле 2021 года.