«Сухой» разработает гражданский самолет на основе технологии «стелс» для полетов в ЕС и США

«Объединённая авиастрои́тельная корпорация» (ОАК) Сухого объявила о разработке гражданского самолета нового поколения с пониженной заметностью. Наработки технологии «стелс», использовавшейся в новом тяжелом истребителе Су-57, легли в основу гражданского дозвукового лайнера. Благодаря этому самолет сможет выполнять регулярные пассажирские рейсы в страны ЕС и США, не будучи обнаруженным радарами служб авиационного контроля.

Проект Sukhoi Ghostjet «самолет-призрак» показали на авиасалоне MAX в Пулково. По характеристикам это среднемагистральный лайнер, рассчитанный на 200 пассажиров. Фюзеляж аппарата покрыт черным радиопоглощающим материалом под кодом ГО-840, для уменьшения площади выпирающих частей на крыле также будет установлен прямоточный турбореактивный двигатель с зауженным по горизонтали соплом, для уменьшения теплового следа для ИК локаторов. Предельная дальность полета самолета с полным баком 5500 км, что позволит летать в страны ЕС. В США долететь можно будет при воздушной дозаправке при помощи самолета-заправщика Ил-76МД.

В Сухом заявили, что рейсы будут проходить быстро, что бы наземная полиция не успела среагировать на прилет самолета. На разгрузку пассажиров и багажа выделено не больше 4 минут. Первые лайнеры получат «Аэрофлот» и «Победа» уже в начала 2024 года, сборка самолетов будет происходить на заводе в Сызрани. На програму разработки Sukhoi Ghostjet из бюджета выделено 400 миллиардов рублей.

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