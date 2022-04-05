 

«Сухой» разработает гражданский самолет на основе технологии «стелс» для полетов в ЕС и США

05.04.2022, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Объединённая авиастрои́тельная корпорация» (ОАК) Сухого объявила о разработке гражданского самолета нового поколения с пониженной заметностью. Наработки технологии «стелс», использовавшейся в новом тяжелом истребителе Су-57, легли в основу гражданского дозвукового лайнера. Благодаря этому самолет сможет выполнять регулярные пассажирские рейсы в страны ЕС и США, не будучи обнаруженным радарами служб авиационного контроля.

Проект Sukhoi Ghostjet «самолет-призрак» показали на авиасалоне MAX в Пулково. По характеристикам это среднемагистральный лайнер, рассчитанный на 200 пассажиров. Фюзеляж аппарата покрыт черным радиопоглощающим материалом под кодом ГО-840, для уменьшения площади выпирающих частей на крыле также будет установлен прямоточный турбореактивный двигатель с зауженным по горизонтали соплом, для уменьшения теплового следа для ИК локаторов. Предельная дальность полета самолета с полным баком 5500 км, что позволит летать в страны ЕС. В США долететь можно будет при воздушной дозаправке при помощи самолета-заправщика Ил-76МД.

В Сухом заявили, что рейсы будут проходить быстро, что бы наземная полиция не успела среагировать на прилет самолета. На разгрузку пассажиров и багажа выделено не больше 4 минут. Первые лайнеры получат «Аэрофлот» и «Победа» уже в начала 2024 года, сборка самолетов будет происходить на заводе в Сызрани. На програму разработки Sukhoi Ghostjet из бюджета выделено 400 миллиардов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Мнение: внебольничная пневмония, Крым, 33 туриста или Камо грядеши

26.11 / Призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» будет направлен на погашение долгов «Роснано»

29.10 / Бузова устроила для матери Манукяна вечеринку на корабле по случаю дня рождения

30.08 / Мнение: Типичная Россия, сменяемость власти в Европе и тряска вождей

18.10 / Выбросила из окна – Личное мнение

10.05 / Больше, чем люди

14.05 / Личное: “А все-таки дефолт”

11.08 / Число выявляемых случаев коронавируса в России упало ниже пяти тысяч

11.11 / Мнение: Деревянная ипотека, реклама ПФР и ограничение переводов для пенсионеров

01.08 / Россиян призвали не прятаться от жары в авто с кондиционером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика