 

Купить жилье или отложить? Специалисты предсказали судьбу ипотеки в России

05.04.2022, 12:47, Разное
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Ситуация на рынке, говорят специалисты, очень сильно напоминает 2014 и 2015 годы: тогда процентная ставка взлетела до 20 процентов, но продлилось это не долго. Как передает телеканал “360” то же самое, предсказывают эксперты рынка недвижимости, ожидает и процентную ставку по ипотеке сегодня: сейчас она выше обычного, но спустя время все вернется на свои места.

Многих россиян сейчас волнует вопрос: стоит ли покупать квартиру и брать ипотеку или же лучше отложить это дело? Эксперты считают, что, если приобретение жилья было запланировано, а первоначальный взнос у вас на руках, то не стоит ждать другого лучшего времени. Тем более, с введением новой льготной программы под 12% это будет выгодное вложение денег.

Что касается цен на недвижимость в новостройках, которой чаще всего интересуются покупатели, то они должны остаться неизменными. Возможно их небольшой возрастание на фоне инфляции. Не исключено и появление у застройщиков скидок из-за продления и перезагрузки льготной программы.

“Уже сегодня мы снова видим их совместные программы с банками по ставкам около 10 процентов. Весьма вероятно, что во II квартале таких предложений станет больше и в столицах, и в регионах”, — приводит прогнозы о ценах на недвижимость коммерческого директора финансового маркетплейса Ярослава Баджурака RT.



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