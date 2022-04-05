 

В каких городах России выгоднее купить квартиру по льготной ипотеке

05.04.2022, 12:47, Разное
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После начала кризиса на Украине цены на жилье ожидаемо взлетели. Меняется и экономическая ситуация. Для ее выравнивания предпринимаются новые действенные шаги. Многие сейчас думают, стоит ли покупать жилье, или стоит подождать? Но заманчивые предложения, в том числе и по ипотеке, есть уже сейчас.

Аналитики посчитали, в каких российских городах можно будет выгоднее всего взять ипотеку по льготной ставке. По итогам исследования Тюмень и Челябинск вошли в пятерку городов с самыми доступными квартирами. При подсчете учитывались факторы новой программы, которая действует в России с 1 апреля. Напомним, ставка по ипотеке увеличилась с 7% до 12%. Но при этом выросли и лимиты предоставляемых кредитов.

При учете средней зарплаты и цен на недвижимость в Тюмени каждый месяц надо будет отдавать 56% от зарплаты. В Челябинске по подсчетам аналитиков ипотеку надо будет платить в размере 79,4% от зарплаты, сообщает телеканал “360”.

Следующими в рейтинге оказались Красноярск и Санкт-Петербург, там люди ежемесячно будут платить по ипотеке 80,6% дохода. На четвертой строчке рейтинга Самара, замыкает пятерку лидеров Курган. Труднее всего каждый месяц платить ипотеку будет в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, пишет “Царьград”.

Примечательно, что Москва не вошла в топ-5 выгодных сделок по льготной ипотеке. В этом городе с ложившихся условиях почти вся средняя зарплата пойдет на погашение ежемесячного ипотечного платежа (99,9%).

В целом сейчас ситуация на рынке недвижимости напоминает 2014 и 2015 годы: тогда процентная ставка тоже поднималась до 20 процентов, но продлилось это недолго. Возможно, что и нынешние условия еще изменятся.



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