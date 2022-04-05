 

Пережила уход отца к Захаровой и родила неизвестно от кого: что стало с дочерью-актрисой Стеклова

05.04.2022, 12:45, Разное
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Известный артист Владимир Стеклов – отец трех дочерей. Младшая наследница звезды появилась на свет всего четыре года назад, а старшей исполнилось уже 49 лет. Агриппина Стеклова всегда настолько обожала отца, что не только пошла по его стопам, но и простила ему уход из семьи к другой женщине.

Агриппина появилась на свет в первом браке актера.
Людмила Мощенская, супруга артиста, подарила ему дочь в 1973 году. Наследница Стеклова росла очень застенчивым ребенком. Агриппина стеснялась своего необычного имени и огненно-рыжих волос, но творческие гены давали о себе знать. Еще в детстве девочка начала выходить на сцену театра, а в 16 лет впервые сыграла в кино. Окончив школу, девушка хотела поступить на факультет журналистики, однако судьба распорядилась иначе. Тяга к актерской профессии привела ее в ГИТИС.

Владимир Стеклов души не чаял в дочери, тем менее оставил семью, когда ей было уже 17 лет. Поступив на службу в “Ленком”, актер встретил новую любовь в лице Александры Захаровой и задумался о разводе. Рассказать обо всем наследнице Владимир решился не сразу – знал, что та воспримет новость очень тяжело. Агриппину терзала обида на отца, но это почти не сказалось на их отношениях. Дочь не стала прерывать общение с родителем и со временем простила ему уход из семьи.

На втором курсе театрального Стеклова забеременела и родила своего старшего сына, не пропустив почти ни дня учебы. Даниил стал внебрачным ребенком – имя отца мальчика Агриппина никогда не называла. В 1995 году молодая мама успешно получила образование и поступила на службу в “Сатирикон”. Театр не только стал ее вторым домом, но и подарил ей судьбоносную встречу с будущим мужем.

Избранником актрисы стал коллега Владимир Большов. На момент знакомства с возлюбленной Владимир один воспитывал дочь Машу – почти ровесницу Даниила. Дети выросли вместе как брак и сестра, а их родители зарегистрировали свои отношения только спустя 10 лет. На сегодняшний день супруги вместе уже около 20 лет.

Сейчас Агриппине Стекловой 49 лет. Она стала замечательной женой, матерью, мачехой и добилась успехов в карьере. Сын и падчерица Стекловой давно выросли и пошли по стопам родителей, а сама актриса по-прежнему остается очень востребованной в кино. В прошлом году на экраны вышли шесть новых фильмов с ее участием.



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