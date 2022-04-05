 

Он в 35 еще не женат, а его мать уже выдвигает требования невестке: как живет сын Гвердцители

05.04.2022, 12:45, Разное
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Тамара Гвердцители добилась больших высот в музыкальной карьере, а в любовных делах ее будто бы преследовали неудачи. Певица была замужем трижды, но уже давно живет одна и называет своим главным мужчиной единственного сына. 35-летний Сандро унаследовал от матери талант, однако выбрал для себя совсем другую профессию, к тому же, до сих пор не привел в дом невестку.

Своего единственно сына
Гвердцители родила в первом браке. Супруг артистки, грузинский режиссер Георгий Кахабришвили, был старше ее на 15 лет. Несмотря на разницу в возрасте, какое-то время в семье царили гармония и взаимное уважение. Понимающий мужчина отпустил жену во Францию работать, взвалив на себя заботу о наследнике, и стал для артистки главной поддержкой. Казалось, такой крепкий союз не может распасться, но это произошло. Георгий и Тамара развелись, когда их сыну исполнилось 9 лет.

Певица старалась окружить Сандро заботой и теплом, но не забывала о собственных целях и стремлениях. Даже с ребенком на руках Гвердцители смогла добиться успехов в карьере и подарить сыну достойное будущее. Наследник артистки окончил американскую школу, получил высшее образование в Лондоне и стал человеком науки.

Знаменитая мать с детства прививала Сандро любовь к музыке и выводила его на сцену, однако он отказался идти по ее стопам. Сын певицы унаследовал ее талант, но с возрастом понял, что публичность не для него. Тем не менее Кахабришвили нашел свое дело и добился больших успехов.

Тамара Михайловна очень гордится наследником и хвастается, что тот знает несколько языков, пишет книги и преподает в лондонском университете, защитив диссертацию. Впрочем, Сандро везде преуспел, кроме одного – в свои 35 лет он до сих пор не обзавелся семьей.

Наследник артистки не спешит жениться и заводить детей, хотя его знаменитая родительница не скрывает, что давно готова стать бабушкой и свекровью. Гвердцители мечтает погулять на пышной свадьбе в грузинских традициях, однако не торопит сына. Тем не менее у певицы уже подготовлен целый список требований к потенциальной невестке. Звезда признавалась, что хочет видеть рядом с Сандро воспитанную европейку из приличной семьи, и не будет рада, если сын выберет себе в жены девушку с ирокезом.



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