 

Сторож здания горадминистрации в ХМАО попался на краже офисной бумаги

05.04.2022, 12:37, Новости дня
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В ХМАО житель города Пыть-Ях попался на краже офисной бумаги со склада городской администрации, в этом помещении он работал сторожем, сообщили в региональном ГУ МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что возле склада городской администрации задержан мужчина, незаконно проникший в помещение и пытавшийся украсть 10 пачек офисной бумаги, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение»). В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный месяцем ранее уже совершил подобное хищение из того же складского помещения. Тогда фигурант успел похитить 12 упаковок бумаги, после чего спрятал их в офисе туристического агентства, в котором работает», – уточнили в ведомстве.

Полиция установила, что мужчина сделал дубликат ключа, поскольку работал в помещении дворником. Ущерб от его действий составил порядка 18 тыс. рублей, все похищенное он планировал продать. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в РФ удалось решить проблему нехватки бумаги для офисов: российские производители нашли поставщиков нужных ингредиентов, и займутся выпуском новых сортов бумаги «не ярко белого цвета».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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