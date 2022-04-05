Отец Меган Маркл раскритиковал дочь и принца Гарри: “Они словно дали королеве пощечину”

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Отец Меган Маркл, который раньше регулярно давал скандальные интервью о своей дочери, теперь решил действовать без посредников и завел свой YouTube-канал. Темой второго выпуска мистера Маркла (в первом он заявил, что готов дать показания против младшей дочери в суде по делу, которое возбудила его старшая дочь Саманта, обвиняя сестру в клевете) стала прошедшая в конце марта поминальная служба по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве. Вместе со своим соведущим Карлом Ларсеном он осудил неподобающее поведение своих дочери и зятя, которые, напомним, на службе отсутствовали.

Их присутствие могло бы послужить не только данью памяти Филиппу, но и знаком уважения в адрес Елизаветы II. А своим отсутствием Меган и Гарри словно дали королеве пощечину. Это непростительно. Британцы им этого не простят, да и не должны, — сказал отец герцогини Сассекской.

77-летний мужчина добавил, что такое поведение дочери его расстроило, но почему она так поступила, он не знает:

Я не знаю, в чем причина, но этому нет никакого оправдания. Это пощечина королеве и британскому народу.

Кстати, несколькими днями ранее поведение принца Гарри и Меган Маркл раскритиковал Ричард Гриффин, который 14 лет служил офицером королевской охраны принца Филиппа:

Принц Филипп был их дедушкой, но только Уильям собирается брать с него пример. Я просто надеюсь, что Гарри однажды осознает это… Отсутствие Гарри стало большим разочарованием для всех и все говорили об этом. Многие уверены, что он должен был быть там. Вся эта чепуха о том, что он не может получить надлежащую защиту в Британии, насколько я понимаю, была жалкой отговоркой. Он должен был быть здесь, чтобы почтить память своего дедушки. В конце концов, если бы он так беспокоился о безопасности, он мог бы остаться со своим братом и отцом, у которых прекрасная охрана, и он был бы более чем в безопасности, – цитирует военного издание Daily Mail.

Напомним, последний раз Гарри был в Великобритании восемь месяцев назад – 1 июля вместе с принцем Уильямом он открыл памятник своей покойной матери Дианы, принцессы Уэльской, в Лондоне.