 

Источник подтвердил присвоение Кадырову звание генерал-лейтенанта

05.04.2022, 11:15, Новости дня
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Главе Чечни Размзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенант, сообщил высокопоставленный источник в одном из правоохранительных ведомств.

«Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенант», – сообщил источник РИА «Новости».

29 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на данный момент не видел указ о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта.

Ранее Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе.

В понедельник глава Чечни сообщил, что в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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