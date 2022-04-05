Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

Военнослужащие Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, пытавшегося скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе специальной военной операции на Украине подразделения спецназа <…> при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», – сообщил источник ТАСС.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы смогли взять под охрану один из важных мостов через реку. «На одном из участков продвижения российских войск они подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия. Благодаря грамотным и четким действиям нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку. Позже головным дозором подразделения спецназа Росгвардии на окраине леса была обнаружена скрытно передвигавшаяся диверсионно-разведывательная группа противника в составе четырех человек. Без потерь с нашей стороны она была уничтожена», – заключили в Росгвардии.

Ранее Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов и предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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