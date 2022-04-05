Мнение: О жизни после Бучи. Что будет дальше?

Простите, я о России. Как она будет жить после всех этих шокирующих фото и видео, которые потрясли весь мир?

Американский президент Джо Байден высказался предельно конкретно: «Вы… меня критиковали за то, что я назвал [президента РФ Владимира] Путина военным преступником. Но вы же сами видели, что произошло в Буче. Он – военный преступник, его надо привлечь к ответственности. Мы должны… собрать всю информацию, все подробности, чтобы это стало настоящим судебным процессом по военным преступлениям. Этот парень – варвар, и то, что произошло в Буче, возмутительно».

Точки над и расставлены. Что дальше?

Теоретически можно надеяться на… справедливый и гуманный суд в Гааге чудо. Постпред России при ООН Василий Небензя постарался убедить аккредитованных при Совбезе журналистов в «инсценировке». На вечер 5 апреля назначено заседание СБ ООН, где #Россия, вероятно, будет продолжать эту линию. Как минимум, что-то будет занесено в протокол.

А память услужливо выдаёт события почти восьмилетней давности. Лето 2014 года. Различные «активисты» будущих ДНР и ЛНР под руководством случайного российского туриста Игоря Стрелкова-Гиркина «успешно теснят» украинских военных, попутно «отжимая» оружие, боеприпасы и технику у «прапорщиков ВСУ». Также вовсю работает «Военторг». Один «котёл» следует за другим. А потом… Катастрофа малазийского «Боинга» рейса МН-17 с голландскими пассажирами на борту — и ровно те же ощущения: шок, ужас, боль, гнев. Жадный поиск доказательств «это не мы», всевозможные «диспетчеры Карлосы» вкупе с «лётчиками Волошиными», многочисленные заявления о «постановке», «инсценировке» и даже «провокации»…

Помогло?

Нет, нисколечко. Именно после той катастрофы Запад ввёл против России первые по-настоящему серьёзные #санкции. Под них попали ведущие банки, нефтяные компании, оборонный сектор. Моментально начал падать #рубль, а #экономика страны к концу года провалилась в рецессию. Собственно, последствия аукаются до сих пор.

Потом было ещё много чего. Инцидент в Солсбери и обвинение в использовании запрещённого химоружия. Допинговый скандал и бан российских спортсменов. «Отравление Навального» и новая порция обвинений. Ну и конечно же санкции, санкции, санкции за всё. Каждый раз — один и тот же сценарий: шокирующий инцидент — громкий скандал — масштабные обвинения — путаные оправдания, лишь затягивающие удавку — новые #санкции. А, главное, отворачивающееся от России «общественное мнение», превращение в глазах обывателей в «страну-изгоя».

Будет ли на сей раз как-то иначе?

Наверное, вопрос риторический. Так что гораздо важнее, какие сценарии возможны дальше.

Если исходить из привычного худшего, то вариантов три.

1. Сербский. Всё более «живительные» санкции приводят к перемене общественного мнения, затем к смене власти, затем к суду в Гааге для прежних кумиров. После чего «Сребреница» как бы забыта (но держится наготове про запас). Однако сербам Запад дал и «кнут» в виде гуманитарных бомбардировок, и «пряник» — перспективу членства в ЕС.

Не совсем российский случай, хотя какие-то элементы такого сценария могут проявиться.

2. Иранский. Всё более «тотальные» санкции приводят к консолидации общественного мнения и элит вокруг национального лидера, который загодя и почти официально готовит себе преемника. Тем временем экономика, опираясь на обширные природные ресурсы, мало-помалу адаптируется к ограничениям. Более-менее успешно развивается импортозамещение, строится инфраструктура, западный капитал замещается восточным. Усиливается зависимость от Китая. Уровень жизни населения остаётся низким. Зато мы делаем ракеты ©

Есть много аргументов в пользу того, что таков путь России в XXI веке, но…

Можно возразить лишь два слова: исламский фактор. Sapienti sat!

3. Северокорейский. Всё более «адские» санкции приводят к резкому сжатию экономики, стремительно беднеющее население вообще отстраняется от политической жизни, лишь ритуально «голосует» раз в пять лет. Власть сосредотачивается в руках узкого круга лиц, которые ни в чём себе не отказывают. Из столицы создаётся «витрина будущего», но туда пускают не всех. Любое недовольство и даже намёк на него жёстко подавляется. Единственный выход — побег, но границы закрыты. Страна полностью на содержании у Китая и столь же полно ему подчинена. Впрочем, иногда китайского довольствия перестаёт хватать и приходится шантажировать Запад ракетно-ядерной угрозой, чтобы получить по горстке риса.

Хотя сейчас это выглядит «страшилкой», но… Нынешняя власть продемонстрировала умение выбирать наихудшие варианты из возможных, поэтому и такой вариант не следовало бы сбрасывать со счетов.

Есть, конечно, ещё ливийский сценарий, с распадом и гражданской войной. Но вероятность его, будем надеяться, не слишком высока. Реализация чего-то подобного в огромной стране с колоссальным ядерным арсеналом и бездонными запасами обычных вооружений стала бы сбывшимся кошмаром для всего человечества. Оно и не допустит — любой ценой.

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