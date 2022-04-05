Мадонна и ее сын Дэвид сделали одинаковые татуировки со смыслом

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Мадонна и ее приемный сын Дэвид сделали идентичные татуировки. У обоих теперь на запястьях один из символов каббалы – древо жизни. Кроме того, певица набила еще одну тату – на правой руке у нее появилась надпись красными чернилами maman. Мадонна поделилась фотографиями новых нательных рисунков на своей странице в социальных сетях, а видео-отчет о походе к тату-мастеру 63-летняя звезда подписала коротко и многозначительно.

Моя очередь истекать кровью за свою мать, – написала Мадонна.

Напомним, что Дэвид Банда, которому недавно исполнилось 16 лет, – первый и старший из четырех приемных детей Мадонны. Он родился в Малави, его мать умерла вскоре после родов, отец из-за финансовой неустроенности отдал ребенка в приют. Мальчик страдал тяжелой формой пневмонии, когда его впервые увидела знаменитая певица. Мадонна сначала выделила средства на лечение Дэвида, а потом вместе со своим на тот момент мужем Гаем Ричи решила его усыновить.

В 2017 году многодетная мать вместе со всеми своими детьми посетила Малави, где Дэвид познакомился со своими биологическим отцом. Несмотря на то, что Мадонна давно развелась с британским режиссером, Дэвид, получивший после усыновления двойную фамилию Чикконе-Ричи, часто общается с приемным отцом.

Дэвид Банда и Мадонна