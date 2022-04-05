Минобороны показало работу уничтожившего «Байрактар» ЗРК «Тор»

Минобороны распространило видео с кадрами уничтожения беспилотника «Байрактар» расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Командир расчета ЗРК «Тор» Сергей отметил, что «во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков, сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых – перехваленный «Байрактар», передает РИА «Новости».

Ранее командир расчета «Панциря» рассказал о бесчисленных сбитых беспилотниках ВСУ.

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