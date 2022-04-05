 

Киев заподозрили в попытке повлиять на выборы в Венгрии

05.04.2022, 9:50, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсуждал с украинским послом в Венгрии способы влияния на результаты выборов, сообщил глава российской дипмиссии в Венгрии Евгений Станиславов.

Станиславов заявил, что венгерской стороне «известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией», передает РИА «Новости».

По его словам, оппозиция отрицает факт таких негласных консультаций, однако нет оснований не верить утверждениям венгерского руководства.

Напомним, правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

После Орбан заявил, что украинский президент Владимир Зеленский – его «противник». Также к числу противников он отнес международные СМИ, «бюрократов из ЕС» и американского бизнесмена Джорджа Сороса, передает РБК.

Газета ВЗГЛЯД писала, как в Венгрии и Сербии победил русский интерес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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