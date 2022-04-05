 

Рубль укрепился к доллару и евро

05.04.2022, 9:50, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро.

По данным биржи на 10.04 курс доллара снижался до 83,56 руб. (-0,5%), курс евро падал до 91,6 руб. (-1,1%), передает ТАСС.

По данным на 10.00 курс доллара находился на уровне 83,9 руб. (-0,12%). Курс евро снижался на 1,52%, до 91,25 руб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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