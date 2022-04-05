Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро.

По данным биржи на 10.04 курс доллара снижался до 83,56 руб. (-0,5%), курс евро падал до 91,6 руб. (-1,1%), передает ТАСС.

По данным на 10.00 курс доллара находился на уровне 83,9 руб. (-0,12%). Курс евро снижался на 1,52%, до 91,25 руб.

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