В России введут тринадцатую квартплату

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало постановление, согласно тексту которого управляющие компании получат право дополнительно взимать квартплату в течение года.

Для удобства потребителей квитанции поступят в декабре.

– В нашей стране принято чаще всего перед новогодними праздниками выплачивать тринадцатую зарплату. Соответственно, управляющие компании тоже заслужили бонус. Средства пойдут на содержание и обновление коммуникаций, а также покупку техники, – заявил замминистра ЖКХ.

Суммы в квитанциях будут устанавливаться исходя из суммы ежемесячных платежей за год. За расчёт будет взят месяц, в котором было потреблено наибольшее количество услуг. От тринадцатой квартплаты освободят пенсионеров, многодетные семьи, ветеранов труда и ВОВ, депутатов Госдумы, льготные категории граждан.

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