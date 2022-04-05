 

В России введут тринадцатую квартплату

05.04.2022, 9:31, Разное
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ опубликовало постановление, согласно тексту которого управляющие компании получат право дополнительно взимать квартплату в течение года.

Для удобства потребителей квитанции поступят в декабре.

– В нашей стране принято чаще всего перед новогодними праздниками выплачивать тринадцатую зарплату. Соответственно, управляющие компании тоже заслужили бонус. Средства пойдут на содержание и обновление коммуникаций, а также покупку техники, – заявил замминистра ЖКХ.

Суммы в квитанциях будут устанавливаться исходя из суммы ежемесячных платежей за год. За расчёт будет взят месяц, в котором было потреблено наибольшее количество услуг. От тринадцатой квартплаты освободят пенсионеров, многодетные семьи, ветеранов труда и ВОВ, депутатов Госдумы, льготные категории граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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