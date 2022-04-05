 

Два больших НЛО преследовали авианосец США

05.04.2022, 9:35, Разное
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Утверждается, что военный корабль ВМС США был преследован двумя “шарами света размером с автомобиль”, которые не поддавались атакам из оружия против дронов.

Речь идет об авианосце USS Kearsarge и это сообщение пока самое свежее в череде раскрытий столкновений американских военных кораблей с загадочными НЛО, которые произошли в течении последних нескольких лет. Военные США все чаще начинают сообщать о наблюдаемых ими таинственных явлениях.

Как сообщают СМИ, режиссер-документалист Дэйв С. Бити, который в 2019 году снял документальный фильм “Встречи Нимица” о знаменитом инциденте 2004 года с НЛО в форме драже Тик-Так, рассказал о случае, произошедшем совсем недавно, в октябре 2021 года.

Раскрыто, что по крайней мере два загадочных летающих объекта летели за авианосцем USS Kearsarg в течение нескольких ночей, в то время, когда он находился на военных учениях у восточного побережья США.

Военные учения, на которых находился USS Kearsarge в то время, включали в себя и работу с системами, предназначенными для уничтожения вражеских беспилотников. Поэтому, когда однажды ночью морские пехотинцы на борту корабля увидели светящиеся летящие шары, они подумали, что эти объекты являются тренировочными целями и применили против них оружие против дронов.

Однако, они увидели, что, несмотря на принятые меры, шары продолжают свое движение как ни в чем не бывало, совершая “пикирующие маневры”.

После этого они сообщили о шарах начальству, которое связалось с другими военным и получило от них информацию, что загадочные шары не принадлежат ВМС США.

Ранее Бити рассказывал, что получил в свое распоряжение бортовые журналы с военного корабля США USS Kidd, в которых описывалось, что в июле 2019 года его окружили по меньшей мере четыре неопознанных летающих объекта.

Эти сообщения и множество других, “утекших” от американских военных, а также несколько видео, за последние годы вызвали новый интерес к НЛО, вероятно самый крупный с 1980-х годов.

Из-за этого Министерство Обороны США впервые за десятилетия создало официальную структуру отчетности о встречах с НЛО, а инсайдеры Пентагона, сотрудники разведки, сенаторы и даже бывшие президенты массово признавали, что да, в небе есть что-то необъяснимое.

“Раньше были наблюдения UAP (так теперь все чаще называют НЛО), которые игнорировались или никогда не регистрировались, но сегодня о них сообщают все больше военнослужащих и это приводит к тому, что все больше других осмеливаются рассказать об этом”, – говорит Бити, заявляя, что стигматизация подобного в наши дни постепенно разрушается.

“В прошлом это было намного хуже. Офицеры активно избегали сообщать или говорить о случаях столкновения с UAP, так как страх карьерного самоубийства для них был очень реальным. Нежелание сообщать или говорить о встречах с UAP тогда было само собой разумеющимся”.



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