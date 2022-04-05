Мир погрузится во тьму и изменится положение Земли – Нострадамус

Пророчества французского астролога, алхимика и врачевателя Нострадамуса, жившего в XVI веке, актуальны и по сей день. Нынешний год он видел временем, когда мир погрузится во тьму.

Предсказания Нострадамуса известны как одни из самых точных. Именно он предупреждал о пришествии к власти Гитлера, убийстве Джона Кеннеди и подрыве башен-близнецов. Год Тигра — а именно этот зверь покровительствует 2022 году — он описывал как «сотрясающий мир».

Согласно предсказаниям Нострадамуса, опубликованным в 1555 году, в 2022 году велик риск, что одна из ядерных держав мира решит устроить миру эксперимент на выживание, и ее властители нажмут на «красную кнопку». Тогда мир погрузится во тьму на 72 часа, а последствия взрыва будут катастрофичны — изменятся климат и положение Земли.

На этом беды нашей планеты не закончатся. Прорицатель говорил, что на Землю будет совершена атака из космоса — прольется «астероидный дождь». Один из гигантских космических валунов упадет в море, что вызовет жуткое цунами.