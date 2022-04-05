Константин Хабенский озвучил главного героя мультфильма “Суворов: Великое Путешествие”

1 мая в кинотеатрах страны при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации стартует кинопрокат полнометражного анимационного 3D-фильма “Суворов: Великое Путешествие”, созданный киностудией “Союзмультфильм”.

Рассчитанный на семейную аудиторию фильм повествует о 16-летнем Грише, который попал на службу в полк Александра Суворова во время его Швейцарского похода. На фоне исторических событий разворачивается захватывающий сюжет. Главные роли озвучили Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Антон Макарский, Наталья Быстрова, Анна Ардова и Юлия Рутберг.

Киностудия постепенно раскрывает подробности работы над проектом. Сегодня “Союзмультфильм” совместно с дистрибьютором картины, кинокомпанией “Централ Партнершип”, представил характер-постер, в котором совмещены образы Константина Хабенского и озвученного им героя – великого русского полководца Александра Суворова.

Константин Хабенский рассказал, почему он советует всем, и в первую очередь детям посмотреть новый мультфильм:

Александр Суворов – не просто имя в истории. Это и правда уникальный человек: мудрый, с большим сердцем и при этом удивительно скромный. Знаменитый полководец прошел огромный путь от мальчика по прозвищу “чудак” до человека, который изменил мир. И в наши дни мы продолжаем перечитывать его афоризмы, каждый раз находя для себя что-то новое. Харизма, ум и простота – именно эти качества Суворова мне хотелось передать в работе над ролью. Именно этому учит фильм: неважно, кто ты по рождению, всего можно добиться самостоятельно, а добрые друзья и учителя – лучшие помощники на этом пути.