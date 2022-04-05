 

Константин Хабенский озвучил главного героя мультфильма “Суворов: Великое Путешествие”

05.04.2022, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1 мая в кинотеатрах страны при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации стартует кинопрокат полнометражного анимационного 3D-фильма “Суворов: Великое Путешествие”, созданный киностудией “Союзмультфильм”.

Рассчитанный на семейную аудиторию фильм повествует о 16-летнем Грише, который попал на службу в полк Александра Суворова во время его Швейцарского похода. На фоне исторических событий разворачивается захватывающий сюжет. Главные роли озвучили Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Антон Макарский, Наталья Быстрова, Анна Ардова и Юлия Рутберг.

Киностудия постепенно раскрывает подробности работы над проектом. Сегодня “Союзмультфильм” совместно с дистрибьютором картины, кинокомпанией “Централ Партнершип”, представил характер-постер, в котором совмещены образы Константина Хабенского и озвученного им героя – великого русского полководца Александра Суворова.

Константин Хабенский рассказал, почему он советует всем, и в первую очередь детям посмотреть новый мультфильм:

Александр Суворов – не просто имя в истории. Это и правда уникальный человек: мудрый, с большим сердцем и при этом удивительно скромный. Знаменитый полководец прошел огромный путь от мальчика по прозвищу “чудак” до человека, который изменил мир. И в наши дни мы продолжаем перечитывать его афоризмы, каждый раз находя для себя что-то новое. Харизма, ум и простота – именно эти качества Суворова мне хотелось передать в работе над ролью. Именно этому учит фильм: неважно, кто ты по рождению, всего можно добиться самостоятельно, а добрые друзья и учителя – лучшие помощники на этом пути.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Мнение: Грета Тунберг за Байдена

19.06 / Мнение: Обыкновенный шовинизм

07.07 / В Бурятии трех полицейских обвинили в пытках подростка

01.03 / Межконтинентальные баллистические ракеты Америки стареют. А нужны ли они ей ещё?

15.12 / Кушанашвили усомнился в существовании Бога из-за смерти Жанны Фриске

26.04 / Сибирские ученые выявили генетические маркеры предрасположенности к астме

02.10 / Американец утверждает, что видел драку двух йети

23.09 / Мнение: Отставание армии США и окончание эпохи войн

28.12 / «Мультипсихометр» — советская разработка, с помощью которой в России тестируют силовиков

15.05 / Мнение: Письмо: “Сложно с ним дружить”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика