Программа «Вечерний Ургант» возобновит вещание на телеканале «Звезда»

Шоумен и телеведущий Иван Ургант подтвердил возобновление производства телепередачи «Вечерний Ургант» после своего возвращения из Израиля.

В связи со сменой формата программы он принял решение о переносе шоу на телеканал «Звезда».

Как и раньше, в студию «Вечернего Урганта» будут приглашаться интересные люди – офицеры Генштаба РФ, священнослужители, администраторы патриотических пабликов, бойцы ОМОН. Гости будут обсуждать актуальные военно-политические вопросы, а зрители смогут при помощи СМС-голосования решить, кто из них проявляет наиболее патриотическую позицию.

Также будет расширен музыкальный блок программы: он будет занимать не менее 60% эфирного времени, приглашённые музыканты из оркестра им. Александрова будут исполнять военные гимны и нашиды чеченского полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Возобновление показа передачи ждёт и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

– Конечно, жду с нетерпением. Иван всегда был патриотом, просто из-за рыночной конъюнктуры вынужден был на публику изображать из себя протестного персонажа. Этакий, знаете, берлинский пациент для интеллигенции. Сейчас же наконец-то политика «Первого» перестала над ним довлеть, и он может в полной мере проявить себя большим патриотом Отечества, каким я его знаю, – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что ему не показывали документов о возвращении Ивана Урганта в Россию.

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