 

Приморских вертолетчиков посмертно представили к званиям Героев России

05.04.2022, 8:27, Новости дня
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Летчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев РФ за действия в ходе военной операции на Украине, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

«Настоящий героизм и образцовое мужество продемонстрировал экипаж вертолета Ка-52 Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев», – цитирует РИА «Новости»  губернатора.

По его словам, с начала специальной военной операции они выполнили 25 боевых вылетов. Во время одного из них их вертолет был сбит огнем с земли. Экипаж катапультировался при помощи реактивно-катапультной системы – впервые в мировой практике. Майор Кобец и капитан Болдырев вели бой на земле до прибытия эвакуационной группы.

«За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами», – отметил губернатор.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя РФ родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов якобы подорвал себя и пытавшихся схватить его так называемых неонацистов. Был удостоен звания Героя РФ посмертно 3 марта указом президента РФ Владимира Путина.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Минобороны России утверждает, что украинские войска якобы планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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