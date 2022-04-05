Стало известно об обсуждении расчетов за газ в рублях с Венгрией

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с Газпромом вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, сообщил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

Станиславов заявил, что «между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала (…) долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли) обсуждаются», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских чиновников на эту тему.

До этого в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты газа в рубли. Вместе с тем ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США стыдят Европу рекордными доходами России.

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