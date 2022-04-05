Грузия упрекнула Украину в «аморальной политической атаке»
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Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский резко раскритиковал заявление украинской стороны о том, что РФ через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию, в том числе военного толка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это аморальная политическая атака и большое оскорбление народа Грузии», – сообщил он, информирует телекомпания «Имеди».
Также он оценил это как «враждебный выпад против властей Грузии».
При этом Георгий Вольский заявил, что Грузия «неизменно продолжит оказывать Украине политическую поддержку».
Ранее вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Кахиани назвал «полным абсурдом» обвинения Киева.
«Это полный абсурд и оскорбительно для Грузии. Ложь, ничего общего с правдой», – сказал он.
Георгий Кахиани не исключил, что за этими обвинениями Киева стоит недавно назначенный на должность замначальника ГРУ МО Украины сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, который ранее работал в МВД Грузии на должности замминистра.
В свою очередь, минфин Грузии также назвал «абсурдом» обвинения Украины.
В заявлении минфина сказано, что «с первых дней введения международным сообществом санкций против РФ Грузия осуществляет жесточайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах страны, об этом в курсе международные партнеры».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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