 

Грузия упрекнула Украину в «аморальной политической атаке»

05.04.2022, 8:27, Новости дня
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Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский резко раскритиковал заявление украинской стороны о том, что РФ через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию, в том числе военного толка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это аморальная политическая атака и большое оскорбление народа Грузии», – сообщил он, информирует телекомпания «Имеди».

Также он оценил это как «враждебный выпад против властей Грузии».

При этом Георгий Вольский заявил, что Грузия «неизменно продолжит оказывать Украине политическую поддержку».

Ранее вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Кахиани назвал «полным абсурдом» обвинения Киева.

«Это полный абсурд и оскорбительно для Грузии. Ложь, ничего общего с правдой», – сказал он.

Георгий Кахиани не исключил, что за этими обвинениями Киева стоит недавно назначенный на должность замначальника ГРУ МО Украины сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, который ранее работал в МВД Грузии на должности замминистра.

В свою очередь, минфин Грузии также назвал «абсурдом» обвинения Украины.

В заявлении минфина сказано, что «с первых дней введения международным сообществом санкций против РФ Грузия осуществляет жесточайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах страны, об этом в курсе международные партнеры».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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