 

Мнение: Что такое Кавказ (рассказ психиатра)

05.04.2022, 7:44, Разное
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(Из цикла “Тайна больной нации”, часть №7)

Кавказ Россия “покоряла” дольше всего – и, по сути, так и не покорила до сих пор. Но еще удивительнее, что русские в своей массе Кавказ так и не поняли. Скорее, в России к Кавказу отношение крайне настороженное, опасливое и почти враждебное, хотя на фоне всего этого явно ощущается и какое-то завистливое восхищение. Русский менталитет и кавказский менталитет не дополнительны, а скорее антагонистичны.

Однако понимание Кавказа – ключ к пониманию России и, более того – к пониманию отношения к России в мире. А также – к природе того слома русского национального мировоззрения, плоды которого мы пожинаем сейчас.

Источник: Размышления вольного социолога



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