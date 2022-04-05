Мнение: Что такое Кавказ (рассказ психиатра)

(Из цикла “Тайна больной нации”, часть №7)

Кавказ Россия “покоряла” дольше всего – и, по сути, так и не покорила до сих пор. Но еще удивительнее, что русские в своей массе Кавказ так и не поняли. Скорее, в России к Кавказу отношение крайне настороженное, опасливое и почти враждебное, хотя на фоне всего этого явно ощущается и какое-то завистливое восхищение. Русский менталитет и кавказский менталитет не дополнительны, а скорее антагонистичны.

Однако понимание Кавказа – ключ к пониманию России и, более того – к пониманию отношения к России в мире. А также – к природе того слома русского национального мировоззрения, плоды которого мы пожинаем сейчас.