 

КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной

05.04.2022, 7:40, Новости дня
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Пхеньян применит ядерное оружие, если Южная Корея «пойдет на военную конфронтацию», сообщила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», – сообщила Ким Е Чжон. Она также отметила, что было «очень большой ошибкой» со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР, передает РИА «Новости».

Ранее Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны Со Ука «мусором» за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула.

Сестра Ким Чен Ына осудила высказывание Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее. Министр сообщил о способности наносить удары по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам» в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку «передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал.

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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