 

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации на Украине

05.04.2022, 7:40, Новости дня
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Роскомнадзор на основании решений Генпрокуратуры РФ потребовал от русскоязычной «Википедии» удалить пять страниц с информацией о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине, сообщается в аккаунте российской версии энциклопедии в соцсети Twitter.

«Роскомназдор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям», – приводит текст сообщения ТАСС.

Согласно опубликованным «Википедией» уведомлениям, статьи содержат «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях вооруженных сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения».

Напомним, в конце марта Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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