Как правильно принимать витамины – объяснил врач

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU уточнил, когда витамины лучше усваиваются организмом. По словам врача, витаминосодержащие составы следует принимать во время еды. Это связано с особенностями пищеварительной системы человека.

Для полноценного усвоения отдельных витаминов требуются специальные органические вещества. Их выработка происходит эффективнее, когда человек принимает пищу, передает слова медика “Общественная служба новостей”.