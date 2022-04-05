 

Как правильно принимать витамины – объяснил врач

05.04.2022, 7:13, Разное
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Иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU уточнил, когда витамины лучше усваиваются организмом. По словам врача, витаминосодержащие составы следует принимать во время еды. Это связано с особенностями пищеварительной системы человека.

Для полноценного усвоения отдельных витаминов требуются специальные органические вещества. Их выработка происходит эффективнее, когда человек принимает пищу, передает слова медика “Общественная служба новостей”.



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