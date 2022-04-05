 

Сплошная экономия: Рецепты домашних масок для лица от косметолога

05.04.2022, 7:12, Разное
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Далеко не каждая женщина в круговороте дней успевает следить за собой. Услуги салонов красоты становятся все дороже, а молодость постепенно уходит. Решение этой проблемы знает косметолог Александра Гонт. Она предлагает рецепты домашних масок для лица — сплошная экономия.

Ухаживать за лицом легко с помощью продуктов из холодильника. Один из самых доступных составов для сухой кожи — растительное масло вперемешку с яичным желтком. По желанию в смесь добавляют пару капель лимонного сока, немного кефира или разогретый на водяной бане мед. Эффект от такой маски достигается за 15-20 минут, передает слова эксперта Пятый канал.

Для любительниц завтракать овсяной кашей есть хорошая новость — утреннее лакомство можно использовать для домашних процедур. Рецепт маски такой: запариваем хлопья на воде и отстаиваем их, чтобы выходила слизь. В состав можно влить чайную ложку меда, несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты.



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