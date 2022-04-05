 

Никонов день: народные приметы 5 апреля

05.04.2022, 7:12, Разное
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История

В XI веке жил святой Никон Печерский – последователь
основателя Киево-Печерской обители, преподобного Антония. Долгое время церковный деятель жил на полуострове Тмутаракань, куда он уехал после того, как оказался в немилости князя Изяслава из-за стрижки придворных. На территории, которая сейчас относится к Краснодарскому краю, Никон основал монастырь Пресвятой Богородицы. Он скончался 5 апреля (23 марта по юлианскому календарю) 1088 года. С тех пор православные отмечают церковный праздник – Никонов день.

Что нельзя делать 5 апреля

Согласно поверьям, в этот церковный праздник нельзя класть деньги на видное место, в противном случае нищеты не избежать. Финансовые трудности также могут возникнуть у тех, кто оставит беспорядок на Никонов день. А еще предки не советуют засыпать на не своей подушке. Якобы спящий на чужой постели может притянуть дурные мысли ее владельца. В личной жизни могут возникнуть проблемы, если 5 апреля изменить прическу.

Приметы

Вспоминая какой сегодня церковный праздник, предки обращали внимание на погоду.

  • Лето будет дождливым, если в Никонов день раздастся гром;
  • О скором морозе предупреждало ясное звездное небо;
  • Несчастье в семье может произойти, если птицы стали выдергивать свои перья возле окон;
  • Чихание и кашель кошек –
    к дождливым дням.


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