Никонов день: народные приметы 5 апреля

История

В XI веке жил святой Никон Печерский – последователь

основателя Киево-Печерской обители, преподобного Антония. Долгое время церковный деятель жил на полуострове Тмутаракань, куда он уехал после того, как оказался в немилости князя Изяслава из-за стрижки придворных. На территории, которая сейчас относится к Краснодарскому краю, Никон основал монастырь Пресвятой Богородицы. Он скончался 5 апреля (23 марта по юлианскому календарю) 1088 года. С тех пор православные отмечают церковный праздник – Никонов день.

Что нельзя делать 5 апреля

Согласно поверьям, в этот церковный праздник нельзя класть деньги на видное место, в противном случае нищеты не избежать. Финансовые трудности также могут возникнуть у тех, кто оставит беспорядок на Никонов день. А еще предки не советуют засыпать на не своей подушке. Якобы спящий на чужой постели может притянуть дурные мысли ее владельца. В личной жизни могут возникнуть проблемы, если 5 апреля изменить прическу.

Приметы

Вспоминая какой сегодня церковный праздник, предки обращали внимание на погоду.