Никонов день: народные приметы 5 апреля
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История
В XI веке жил святой Никон Печерский – последователь
основателя Киево-Печерской обители, преподобного Антония. Долгое время церковный деятель жил на полуострове Тмутаракань, куда он уехал после того, как оказался в немилости князя Изяслава из-за стрижки придворных. На территории, которая сейчас относится к Краснодарскому краю, Никон основал монастырь Пресвятой Богородицы. Он скончался 5 апреля (23 марта по юлианскому календарю) 1088 года. С тех пор православные отмечают церковный праздник – Никонов день.
Что нельзя делать 5 апреля
Согласно поверьям, в этот церковный праздник нельзя класть деньги на видное место, в противном случае нищеты не избежать. Финансовые трудности также могут возникнуть у тех, кто оставит беспорядок на Никонов день. А еще предки не советуют засыпать на не своей подушке. Якобы спящий на чужой постели может притянуть дурные мысли ее владельца. В личной жизни могут возникнуть проблемы, если 5 апреля изменить прическу.
Приметы
Вспоминая какой сегодня церковный праздник, предки обращали внимание на погоду.
- Лето будет дождливым, если в Никонов день раздастся гром;
- О скором морозе предупреждало ясное звездное небо;
- Несчастье в семье может произойти, если птицы стали выдергивать свои перья возле окон;
- Чихание и кашель кошек –
к дождливым дням.
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