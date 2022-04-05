В Госдуме опровергли заявления о массовом оттоке IT-специалистов из России

«Существуют фирмы, занятые так называемым офшорным программированием, когда IT-компания платит в РФ только зарплаты сотрудникам. Специалисты из таких фирм, главным образом, и выехали месяц назад за границу. Но это отнюдь не массовое явление», – отметил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя заявления о покинувших Россию IT-специалистах.

«Мне кажется, решение не было продуманным, люди просто не разобрались в сложной ситуации. Тогда в соцсетях появились вбросы о том, что, дескать, массово «загребут в армию», что «айтишников перестанут выпускать из страны». Это все бред, это не рассматривается даже на уровне просто разговоров. Да и вообще тема «бегства» была сильно перегрета. Реальность другая», – считает зампред думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«Сегодня постепенно индустрия осознает новые реалии, постепенно адаптируется. Даже те, кто уехал из страны, во многом продолжают работать на российские компании, только уже удаленно. Существуют фирмы, занятые так называемым офшорным программированием, когда IT-компания платит в РФ только зарплаты сотрудникам и налоги с них, а вся прибыль уходит за пределы страны. Специалисты из таких фирм, главным образом, и выехали месяц назад за границу или, как они сами выражаются, «совершили релокацию». Но это отнюдь не массовое явление. О широком бегстве IT-специалистов, об «утечке мозгов» вообще речь не идет», – сказал депутат.

С учетом того, что ряд иностранных IT-компаний действительно покидает Россию, образуются большие новые ниши, добавил Горелкин. «Эти ниши обеспечат отечественной индустрии не только новый интересный вызов, но и загрузят IT-компании новыми проектами, в том числе связанными с импортозамещением во многих крупных и мелких сегментах. Понятно, что импорт заменить одномоментно не получится, но в течение нескольких лет наша индустрия получит очень хорошие инвестиции. И государственный сектор – это крупнейший инвестор», – напоминает Горелкин.

«Когда речь идет о новых контрактах, о больших деньгах, сомневаюсь, что стоит вообще говорить о каком-то «бегстве». Вообще специалисты могут находиться в любой точке мира. Главное, что ты при этом работаешь на российскую компанию и твой вклад позитивно в целом влияет на нашу индустрию», – подытожил парламентарий.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что большое число ИТ-специалистов покинули Россию в конце февраля – начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну.

А гендиректор Cognitive Technologies Андрей Черногоров развенчал в своем телеграм-канале популярные мифы, связанные с оттоком специалистов цифровой сферы, в частности, о том, что «компании вывозят сотрудников». Как напомнил эксперт, существует оффшорное программирование, когда в РФ остаются только налоги на фонд оплаты труда сотрудников, а вся добавленная стоимость вывозится за пределы страны.

«Сейчас некоторые из этих компаний предпринимают точечные усилия по релокации отдельных сотрудников. Надо понимать, что массового характера это носить не может потому, что Россию они использовали как «рынок дешевой рабочей силы», который теперь стал для их западных инвесторов токсичным. В результате с их стороны стоит скорее ждать сокращений, чем релокаций», – предположил Черногоров.

Что касается большинства остальных цифровых компаний, то для них РФ – по-прежнему значимый рынок, с которого они не хотят уходить, считает он. «Это и есть российская ИТ-отрасль. Здесь никто никого никуда не релоцирует и не собирается. Эти компании, наоборот, занимают освобождающуюся нишу и активно набирают сотрудников», – сообщил Черногоров.

—