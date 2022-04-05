 

Мнение: Лидер демографического прироста

05.04.2022, 4:37, Разное
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Лидер демографического прироста

С окакией прочиал, что Севастополь стал лидером среди всех регионов России по приросту населения. С 2019 по 2021-й годы, население города выросло почти на 18%.
Официальная численность населения при этом составяет уже 520 000 человек и с учетом приезжающих в город беженцев с Украины и ЛДНР (уже более 10 000 человек), население города продолжает возрастать.
При этом даже власти признают, что официальные цифры де-факто заниженные и реальное население существенно превышает 600 000 или даже 650 000 человек (губернатор города еще в 2020-м году заявлял, что если оценивать по потреблению хлеба и воды, то в городе живет до 700 000 человек).
Согласно официальным же прогнозам, к 2030-му году Севастополь перевалит за 1 000 000 населения. С такими темпами прироста, прогноз более чем реалистичен.
В 2014-м году, на момент начала Русской Весны, в городе проживало менее 400 000 человек. Разумеется, подобные тектонические демографические изменения серьезно влияют и продолжат влиять на Севастополь, который продолжает серьезно меняться.

Источник: Colonel Cassad



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