Мнение: Лидер демографического прироста

Лидер демографического прироста

С окакией прочиал, что Севастополь стал лидером среди всех регионов России по приросту населения. С 2019 по 2021-й годы, население города выросло почти на 18%.

Официальная численность населения при этом составяет уже 520 000 человек и с учетом приезжающих в город беженцев с Украины и ЛДНР (уже более 10 000 человек), население города продолжает возрастать.

При этом даже власти признают, что официальные цифры де-факто заниженные и реальное население существенно превышает 600 000 или даже 650 000 человек (губернатор города еще в 2020-м году заявлял, что если оценивать по потреблению хлеба и воды, то в городе живет до 700 000 человек).

Согласно официальным же прогнозам, к 2030-му году Севастополь перевалит за 1 000 000 населения. С такими темпами прироста, прогноз более чем реалистичен.

В 2014-м году, на момент начала Русской Весны, в городе проживало менее 400 000 человек. Разумеется, подобные тектонические демографические изменения серьезно влияют и продолжат влиять на Севастополь, который продолжает серьезно меняться.

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