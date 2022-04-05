Мнение: Актуальная социология

Наткнулся в ФБ на запись одного “коллеги-социолога”, в котором он как бы поделился собственным “исследованием”… в ходе 3-дневной пьянки в одном из подмосковных “мест отдыха” третьеразрядной “номенклатуры”. Непонятно – то ли это был такой изощренный сарказм, то ли в самом деле теперь такой уровень у “кандидатов политических наук”. Склоняюсь ко второму, но хочу верить в первое. Все ж показалось любопытным, и я даже ответил. Итак – сначала сама запись. Автор – некий Игорь Князев.

“Акутальная социология. 04.04.2022, Россия

Повезло провести три дня в хорошей кампании и в хорошем месте. Представлю результаты пребывания там в виде небольшого научного опыта.

Место исследования: подмосковный природный парк “Яхонты”. Гостиница-комплекс, он-инклюзив, четыре звезды. Два больших бассейна, бани на любой вкус, рестораны, боулинг, бары, зоопарк, конные прогулки. ночные развлечения и пр. Заявленным четырем звездам соответствует

Время исследования: выходные дни. Заезд 1 апреля 2022г. (пятница), выезд 3 апреля 2022г., (воскресенье)

Объект исследования: контингент отдыхающих. Всего: 1200-1250 человек. Представлен полный срез современного среднего класса России. Мелко-средний бизнес, чиновники и сотрудники силовых ведомств (среднее звено), менеджеры промышленных и коммерческих предприятий. Практически все прибыли с семьями, многие семьи “три поколения”: бабушки-дедушки-дети-внуки. Мало людей с избыточным весом, многие занимаются спортом, брендовые вещи, дорогие часы, ювелирные украшения.

Задача исследования: на примере тем личной коммуникации и общения определить актуальность доминирующей в СМИ и соц. сетях политической повестки для данной группы

Вид исследования: включенное наблюдение

Ход исследования: за период 1-3 апреля 2022г, фиксировались темы личного неформального общения (баня, аква-центр, рестораны, боулинг, туристические маршруты, бары). Применялся метод провокации и вброса тем для обсуждения (события в Украине)

Результат исследования: ни в одном из случаев личного общения не поднимались темы происходящего в Украине. Темами личного общения были: логистика бизнеса, производственные проблемы, планы летнего семейного отдыха, стройка и ремонт. Экономические темы обсуждались исключительно в разрезе изменения логистики закупок и поставок. Провокативные вбросы не получали отклика аудитории, политические темы аудиторией игнорировались и к обсуждению не принимались.

Выводы: для среднего, обеспеченного класса, текущая политическая повестка не является актуальной. Нейтральное отношение говорит о том, что она в данной среде не находит сторонников (нет людей “за”), и не находит противников (нет людей “против”). Как медиа – пропаганда, так и информационный пузырь соц. сетей не затрагивают данную аудиторию” (ИГОРЬ КНЯЗЕВ, ФБ).

Мой ответ:

ПО “выводам”: вы чего, коллега, шизанулись?? 🙂 Это как можно на основании полного отказа говорить по теме делать вывод, что “для среднего, обеспеченного класса, текущая политическая повестка не является актуальной”?? Вас кто учил и, главное, чему?

Если все, как один, ДЕМОНСТРАТИВНО избегают некой темы, при том, что эта тема господствует во всех СМИ, уже внесла массу изменений в текущую жизнь, в экономику, в условия ведения бизнеса, является ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ (поскольку война – это всегда тема жизни и смерти) – как это может означать, что “тема не является актуальной”? Вы исходите из того, что все ваши собеседники – это олигофрены? Но и эта гипотеза заведомо ложная, так как они ведь как-то накопили на отдых в “Яхонтах” (бывал там – местечко довольно дерьмовое).

Вывод прямо противоположный: тема войны и Украины для этой аудитории – сверхзначимая, до такой степени, что они ее ВЫТЕСНЯЮТ. Проще говоря – они только о ней и думают.

А вот если бы вы попали в “Яхонты”, а там бы все то и дело, под шампанское и водочку, весело щебеча, в перерывах между ныряниями в бассейн, обсуждали “а как там наши на Украине” и “девочки, а я еще про такой смешной случай слышала: заходят, значит, наши кадыровцы в Бучу, а там…” и “ха-ха-ха!” – тогда да, МОЖНО было бы сказать, что “тема не является актуальной”.