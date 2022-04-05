 

Постпред Британии: Оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН нет

05.04.2022, 3:25, Новости дня
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Оснований для того, чтобы приостановить работу РФ в Совете Безопасности ООН, нет, сообщила постоянный представитель председательствующей в апреле в Совете Безопасности ООН Великобритании Барбара Вудворд.

«На протяжении последних пяти с половиной недель на этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие РФ в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет», – сказала Вудворд, передает ТАСС.

По ее словам, попытки Украины утверждать, что РФ не имеет права на место постоянного члена Совета Безопасности ООН потому, что якобы не было формальной передачи соответствующих полномочий ей от СССР, а также якобы не было формального принятия РФ в организацию после распада СССР, не имеют практической перспективы. «Это сложная дискуссия. Я слышала несколько раз позицию Украины. Но, я полагаю, в практическом плане у этого пути очень мало веса», – добавила она.

Ранее постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что США настаивают на исключении РФ из Совета по правам человека ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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