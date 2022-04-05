В Канаде анонсировали новые санкции против граждан РФ и Белоруссии

Власти Канады внесут в свои санкционные списки еще девять граждан РФ и девять граждан Белоруссии из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении канадского МИД.

«Предстоящие меры наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским режимами», – цитирует сообщение ТАСС. Когда точно будут введены санкции, не уточняется.

На сайте канадского правительства, где, в частности, публикуются имена и названия внесенных в санкционные списки граждан и компаний иностранных государств, обновлений в российском сегменте по особым экономическим мерам пока нет.

Ранее в понедельник глава канадского МИД Мелани Жоли на пресс-конференции в Хельсинки заявила, что Канада введет новые санкции против РФ и Белоруссии «очень скоро». По ее словам, рестрикции коснутся как физических, так и юридических лиц. Жоли уточнила, что речь, в частности, идет об «олигархах и компаниях».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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