 

Зеленский создал делегацию для переговоров с Россией по безопасности

05.04.2022, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины», – приводит ТАСС текст указа, размещенного на сайте украинского президента.

В документе говорится, что главой этой делегации Зеленский назначил Давида Арахамию, главу фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте.

В состав делегации Зеленским включены депутаты Рады Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров, министр юстиции Украины Денис Малюська, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, юрист-международник, эксперт делегации Александр Малиновский, чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации Александр Чалый.

Зеленский своим указом разрешил главе делегации Арахамии по согласованию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вносить изменения в состав делегации. Глава государства также утвердил директивы делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности. Директивы были изданы одновременно с указом в качестве приложения к нему, однако они были признаны гостайной и не были обнародованы, отмечается в указе.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о «появлении реализма» в позиции Киева относительно путей обеспечения безопасности Украины, ее нейтрального и безъядерного статуса, вступления в НАТО, а также в отношении Крыма, ДНР и ЛНР.

В минувшее воскресенье глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к теме нейтрального и безъядерного статуса Украины, но проект договора с Россией еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».

Напомним, 29 марта в ходе переговоров в Стамбуле РФ получила письменные предложения Украины о безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Эксперт: Поведение Навального на заседании суда вызывает омерзение

14.09 / Россия указала на отсутствие признаков работы Ирана над ядерной бомбой

14.10 / Заслуженный учитель РФ объяснил, почему учащихся младших классов надо вернуть в школы

20.09 / Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы

09.07 / Новинский отказался от покупки канала “Наш”

01.07 / В мире сделали более 3 млрд прививок от коронавируса

26.02 / «Поющий» тигрёнок Шерхан из Барнаула покорил соцсети

06.02 / В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия на встрече Путина и Си Цзиньпина

08.12 / Новый электрокар Mini Cooper SE начнет продаваться в РФ весной

15.06 / Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика