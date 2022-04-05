 

Мнение: Военный бюджет США 2023

05.04.2022, 3:15, Разное
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Военный бюджет США 2023

На 2023 финансовый год Пентагон запрашивает $773 млрд. В американском Минобороны уже заявили, что из-за инфляции реальное увеличение расходов на оборону составит всего 1,5% (по сравнению с прошлым годом) или около 3,1% от ВВП, что близко к минимуму в период после холодной войны.

Администрация США называет Китай "растущей угрозой", а Россию — "острой угрозой", поэтому делает ставку не на существующие, а перспективные виды вооружения.

На что хотят потратить:

-Перспективные исследования в области искусственного интеллекта и применения 5G – $130 млрд
-Противоракетная оборона (ПРО) – $24,7 млрд
-Космические силы – 27,6 млрд
-Тихоокеанской инициативы по сдерживанию Китая – $6,1 млрд
-Сухопутные войска – $177,5 млрд против $174,7 млрд в прошлом году
-ВМС – получит 9 новых кораблей и выведет из эксплуатации 24. Общее число судов к 2027 году сократится с 298 до 280 единиц. Реальная потребность в случае конфликта с Китаем (по мнению американских экспертов) – 500 единиц.
-ВВС – рассчитывают получить 33 истребителя F-35 вместо запрошенных ранее 48 единиц техники. И это все равно было бы мало для стремительно устаревающего парка авиационной техники США.

При этом изменения в бюджете приведут к сокращению численности вооруженных сил США на 12 тыс военнослужащих (с 485 человек до 473 ты.) Сэкономленные на личном составе и технике $3,1 млрд администрация Байдена собирается потратить на борьбу с изменением климата и создать "Гражданский климатический корпус".

Бонус:

– Судя по всему США окончательно закрыла программу по разработке ядерной крылатой ракеты морского базирования — которое было предназначено для защиты от применения тактического ядерного оружия в Европе.
– ВВС США планируют в ближайшее время вывести из эксплуатации большую часть своего устаревшего воздушного флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС), не имея ничего взамен. Ранее, в конце 90-х, американцы на корню похоронили проект сверхзвуковых разведывательных самолетов SR-71 "Черный грач" (слишком дорого было обслуживать).

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2020 году доля США составляла 39% от всех военных расходов в мире, на втором месте – Китай (13%), на третьем – Индия (3,7%). Россия занимала четвертое место (3,1%).

P.S.:
Cудя по по последним заявлениям американской администрации о неготовности эффективно противостоять современному российскому вооружению, есть мнение что в США стали понимать что деньги налогоплательщиков идут "куда-то не туда".

https://t.me/genshtabsich/437

Между тем, Байден хочет еще больше увеличить оборонный бюджет – до 813 млрд. долларов 

Подписанный президентом Джо Байденом оборонный бюджет на 2023 год в размере 813 млрд долларов вызвал ожесточенные споры в Конгрессе США. Увеличение почти на 30 млрд долларов по сравнению с 2022 годом американский президент объяснил в том числе событиями на Украине — Пентагону потребуются дополнительные средства для оказания помощи киевскому режиму и противостоянию России.
«Это будет одна из крупнейших инвестиций в нашу национальную безопасность в истории, — заявил Байден. — Некоторым не нравится увеличение, но сегодня мы находимся в другом мире».

https://riafan.ru/22661859-v_kongresse_ssha_raskritikovali_baidena_za_rekordnii_byudzhet_dlya_pentagona

Источник: Colonel Cassad



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