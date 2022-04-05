 

Мнение: Честь России

05.04.2022, 2:05, Разное
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Сообщают, что Россия требует созыва по Буче Совбеза ООН, а Великобритания этому якобы противится (хотя непонятно как – ведь у каждого члена Совета Безопасности есть право требовать срочного созыва Совета Безопасности). Черт знает, какую комбинацию они там сейчас разыгрывают…

А вообще я думаю, что в сложившейся после Бучи ситуации долг каждого… даже не патриота, а просто человека, которому дорога честь России (может быть, из каких-то ностальгических или гуманитарных соображений) ТРЕБОВАТЬ всестороннего расследования произошедших УБИЙСТВ (именно убийств, а не «фейков»). Кто убил, кого убили, когда и почему. Как трупы оказались на улицах и в братской могиле.

Расследования международного и беспристрастного, скорее всего – под эгидой ООН. И при полном содействии Следственного Комитета РФ и Главной Военной Прокуратуры РФ. Возможно, что даже на время расследования следовало бы заключить перемирие (чтобы ненароком на следователей, работающих на месте убийств, не прилетела какая-то шальная ракета с той или иной стороны).

Почему? Да потому что обвинения, выдвинутые в адрес российских Вооруженных Сил, ЧУДОВИЩНЫЕ. Ходить с таким клеймом или даже тенью подозрения – нельзя, немыслимо. Надо или наказать виновников – публично, чтобы все знали – или доказать, как говорят в американской юриспруденции, without any doubt (без малейших сомнений), что российские военнослужащие здесь ни при чем.

UPD. Выяснилось, что РФ требовало созвать заседание СБ с формулировкой “О фейках о якобы убийствах в Буче”. Обсуждать “фейки” члены СБ не хотят, они хотят обсудить убийства в Буче. Заседание СБ ООН будет завтра, что-то мне подсказывает, что Россия наложит “вето”.

Источник: Размышления вольного социолога



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