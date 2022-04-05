 

ВЦИОМ заявил об отсутствии раскола в российском обществе из-за спецоперации на Украине

05.04.2022, 2:03, Новости дня
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Специальная военная операция на Украине не вызвала раскола в российском обществе, наоборот, сплотила людей вокруг президента РФ Владимира Путина, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Мы видим, что линия на раскол [в обществе] не закрепилась, наоборот – по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие – 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения [о проведении специальной военной операции]», – цитирует Федорова ТАСС.

Уровень доверия граждан РФ президенту Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ на 27 марта, составил 81%, опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в 80 регионах страны. Согласно новым данным рейтингов ВЦИОМ, три четверти россиян (76%) поддерживают решение о проведении специальной военной операции РФ на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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