 

Мнение: Помните про Югославию

05.04.2022, 1:50, Разное
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Помните про Югославию

Когда вам рассказывают про:

-необходимость развития национализма в вашей стране — помните про Югославию;

-международное право и ООН — помните про Югославию;

-оборонительный характер НАТО — помните про Югославию;

-уязвимые меньшинства и их автономии — помните про Югославию;

-"новую Сребреницу" — помните про Югославию;

-свободный рынок, зарубежных инвесторов и отказ от своего производства — помните про Югославию;

-«Свободную Беларусь» и «Прекрасную Россию Будущего» — помните про Югославию;

А Вы помните про Югославию?

Была такая страна, народы который стравили националистической пропагандой, ослабили "рыночными" реформами, используя ложный повод для военной агрессии вопреки международному праву, затем устроив постановочное судилище.

Разделяй и властвуй + Горе побеждённым

Как вам такая "Прекрасная Югославия будущего"? Свободная от своих территорий?

https://t.me/Tcount_Muravile/1470 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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